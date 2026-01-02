Россиянкам указали страну в заявочном листе парного разряда Australian Open — 2026

Опубликован заявочный лист парного разряда на Открытом чемпионате Австралии — 2026. В заявку вошли 10 российских теннисисток: Людмила Самсонова, Ирина Хромачёва, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова, Мария Козырева, Диана Шнайдер Александра Панова, Анна Калинская, Вера Звонарёва и Елена Приданкина.

Отметим, что в заявке у россиянок обозначена страна (RUS). Также российское гражданство написано у Камиллы Рахимовой, которая теперь выступает за Узбекистан, и Анастасии Потаповой, представляющей Австрию.

Серебряный призёр Олимпиады в Париже в паре, девятая ракетка мира Мирра Андреева отсутствует в заявке. Она выступит в одиночном разряде.

Открытый чемпионат Австралии — 2026 в паре пройдёт с 20 января по 1 февраля.