Стал известен заявочный лист Australian Open — 2026 в мужском парном разряде

Опубликован заявочный лист Открытого чемпионата Австралии — 2026 в парном разряде. В заявку не вошёл ни один россиянин, но выступят такие игроки, как Александр Бублик, Мате Павич, Валантен Вашеро, Артур Риндеркнеш, Александр Шевченко, Франсиско Серундоло, Таллон Грикспор, Томаш Махач, Джованни Мпетчи Перрикар.

Матчи основной сетки Australian Open — 2026 в парном разряде пройдут с 20 по 31 января. Действующими чемпионами соревнований являются фин Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен. В решающем матче они обыграли итальянский дуэт Симоне Болелли и Андреа Вавассори со счётом 6:7 (16:18), 7:6 (7:5), 6:3.