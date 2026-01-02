Мария Саккари обыграла Наоми Осаку в матче United Cup
52-я ракетка мира греческая теннисистка Мария Саккари в матче группового этапа United Cup обыграла четырёхкратную чемпионку турниров «Большого шлема» Наоми Осаку из Японии со счётом 6:4, 6:2.
United Cup. Группа E
02 января 2026, пятница. 12:20 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Наоми Осака
Н. Осака
Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Саккари три раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Осаки один эйс, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп.
Греция и Япония выступают в группе У, куда также входит Великобритания.
