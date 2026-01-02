Александр Бублик показал, как отпраздновал Новый год с семьёй в Санкт-Петербурге

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик в социальных сетях опубликовал фото с празднования Нового года с семьёй. Весь декабрь спортсмен провёл в России.

Фото: Из личного архива Александра Бублика

«Время начинать новый сезон», – подписал снимки Бублик.

Фото: Из личного архива Александра Бублика

Фото: Из личного архива Александра Бублика

В сезоне-2025 казахстанский спортсмен Александр Бублик завоевал четыре титула. Он одержал победы на турнирах АТР-250 в китайском Ханчжоу, австрийском Кицбюэле, а также в Гштааде, который проходил в Швейцарии. Бублик является триумфатором соревнований категории АТР-500 в Галле (Германия).

Сезон-2026 Бублик начнёт на турнире ATP-250 в Гонконге, который пройдёт с 5 по 11 января. Далее Александр выступит на Australian Open.