Стефанос Циципас обыграл Синтаро Мочизуки в матче United Cup
Поделиться
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 36-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл японца Синтаро Мочизуки в матче группового этапа United Cup. Счёт — 6:3, 6:4.
United Cup. Группа E
02 января 2026, пятница. 14:20 МСК
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Циципас восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Мочизуки один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Ранее Мария Саккари оказалась сильнее Наоми Осаки (6:4, 6:2). На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Греция и Япония выступают в группе E, куда также входит Великобритания.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 января 2026
-
15:45
-
14:48
-
14:08
-
13:44
-
13:28
-
12:56
-
11:50
-
11:16
-
09:30
-
08:35
- 1 января 2026
-
16:14
-
15:25
-
14:55
-
10:58
-
10:16
-
09:48
-
09:34
- 31 декабря 2025
-
23:14
-
18:10
-
17:30
-
17:00
-
16:35
-
16:20
-
14:46
-
13:55
-
13:47
-
13:34
-
13:28
-
13:10
-
12:41
-
11:52
-
11:29
-
11:27
-
11:11
-
10:54