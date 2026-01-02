Скидки
Теннис

Стефанос Циципас обыграл Синтаро Мочизуки в матче United Cup

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 36-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл японца Синтаро Мочизуки в матче группового этапа United Cup. Счёт — 6:3, 6:4.

United Cup. Группа E
02 января 2026, пятница. 14:20 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Синтаро Мочизуки
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Циципас восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Мочизуки один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Ранее Мария Саккари оказалась сильнее Наоми Осаки (6:4, 6:2). На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Греция и Япония выступают в группе E, куда также входит Великобритания.

Календарь United Cup
Турнирная таблица United Cup
