Стефанос Циципас обыграл Синтаро Мочизуки в матче United Cup

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 36-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл японца Синтаро Мочизуки в матче группового этапа United Cup. Счёт — 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В её рамках Циципас восемь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Мочизуки один эйс, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Ранее Мария Саккари оказалась сильнее Наоми Осаки (6:4, 6:2). На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Греция и Япония выступают в группе E, куда также входит Великобритания.