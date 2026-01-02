Скидки
Кирьос ответил Ротенбергу, раскритиковавшему идею реванша «Битвы полов» с Соболенко

Кирьос ответил Ротенбергу, раскритиковавшему идею реванша «Битвы полов» с Соболенко
Комментарии

Известный теннисный журналист Бен Ротенберг раскритиковал желание первой ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко взять реванш в «Битве полов» у австралийского спортсмена Ника Кирьоса.

«Конечно, никому не нужен реванш того кошмара, не дай бог», — отреагировал Ротенберг на заявление Соболенко в социальных сетях.

«Я в деле», — ответил Кирьос.

Ранее, 28 декабря, состоялся матч «Битвы полов» между Соболенко и Кирьосом, победу в котором одержал австралиец со счётом 6:3, 6:3. Встреча продлилась 1 час 17 минут. По регламенту матча у обоих теннисистов было по одной подаче (без второй), а размеры корта были уменьшены от стандартного на 9%.

«Мне нужен реванш». Соболенко — о «Битве полов» против Кирьоса
