«Это будет особенный год». Стэн Вавринка — о завершении карьеры

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о завершении карьеры.

«Это будет особенный год, но он станет последним. Так что после более чем 20 лет в туре, конечно, играть в последний раз на всех этих турнирах, в которых я участвовал столько раз, будет особенным.

Но в то же время год — это много времени. Много тенниса впереди, надеюсь, с хорошими результатами. С моей стороны очень благодарен за возможность сыграть на этих турнирах в последний раз и увидеть фанатов со всего мира», — приводит слова Вавринки Punto de Break.

Ранее 40-летний швейцарец объявил, что завершит карьеру в этом году.