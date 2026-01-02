Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это будет особенный год». Стэн Вавринка — о завершении карьеры

«Это будет особенный год». Стэн Вавринка — о завершении карьеры
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о завершении карьеры.

«Это будет особенный год, но он станет последним. Так что после более чем 20 лет в туре, конечно, играть в последний раз на всех этих турнирах, в которых я участвовал столько раз, будет особенным.

Но в то же время год — это много времени. Много тенниса впереди, надеюсь, с хорошими результатами. С моей стороны очень благодарен за возможность сыграть на этих турнирах в последний раз и увидеть фанатов со всего мира», — приводит слова Вавринки Punto de Break.

Ранее 40-летний швейцарец объявил, что завершит карьеру в этом году.

Материалы по теме
Стефанос Циципас обыграл Синтаро Мочизуки в матче United Cup
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android