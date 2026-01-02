Скидки
«У меня мурашки по коже». Де Минор — о предстоящем старте на United Cup — 2026

Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор поделился ожиданиями от предстоящего старта на турнире United Cup – 2026 в Австралии, отметив, что испытывает особые эмоции во время игры на родных кортах.

«Думаю о бесчисленных часах, которые провёл здесь на тренировках в детстве, о том, как мечтал однажды выступать на этих кортах. Это особенный момент. Каждый раз, когда играю здесь, у меня мурашки по коже», –приводит слова де Минора Punto De Break.

Турнир United Cup – 2026 проходит в австралийских Перте и Сиднее со 2 по 11 января. В соревнованиях принимают участие сборные Австралии, Аргентины, США, Китая, Бельгии, Канады, Норвегии, Чехии, Греции, Японии, Великобритании, Польши, Германии и Нидерландов.

