Осака — о проблемах со здоровьем: сейчас уже на завершающей стадии восстановления

Осака — о проблемах со здоровьем: сейчас уже на завершающей стадии восстановления
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что испытывает недомогание после перенесённой болезни. Наоми принимает участие в турнире United Cup в составе сборной Японии. Она уступила греческой теннисистке Марии Саккари со счётом 4:6, 2:6.

United Cup. Группа E
02 января 2026, пятница. 12:20 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Наоми Осака
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«В последнее время у меня были некоторые проблемы со здоровьем, так что сейчас я просто рада, что могу находиться здесь. Ничего серьёзного, но всё же.

Выступаю не на том проценте своих возможностей, на котором хотела бы быть, это немного расстраивает, потому что у меня была очень хорошая предсезонная подготовка, думала, что смогу показать здесь хороший результат. Потом я сильно заболела. Думаю, сейчас уже на завершающей стадии восстановления, но всё ещё чувствую себя неидеально. Так что сейчас для меня главное — становиться лучше с каждым днём. Очевидно, у меня был кашель, насморк — всё это неприятное. Надеюсь, пройдёт до Australian Open.

Честно говоря, это тянется уже какое-то время, поэтому удивлена, что симптомы всё ещё остаются. Думаю, я подхватила это от своей дочери. Наверное, это случилось где-то перед сочельником», – приводит слова Осаки The Tennis Gazette.

