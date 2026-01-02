Осака — о проблемах со здоровьем: сейчас уже на завершающей стадии восстановления

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 16-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что испытывает недомогание после перенесённой болезни. Наоми принимает участие в турнире United Cup в составе сборной Японии. Она уступила греческой теннисистке Марии Саккари со счётом 4:6, 2:6.
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«В последнее время у меня были некоторые проблемы со здоровьем, так что сейчас я просто рада, что могу находиться здесь. Ничего серьёзного, но всё же.
Выступаю не на том проценте своих возможностей, на котором хотела бы быть, это немного расстраивает, потому что у меня была очень хорошая предсезонная подготовка, думала, что смогу показать здесь хороший результат. Потом я сильно заболела. Думаю, сейчас уже на завершающей стадии восстановления, но всё ещё чувствую себя неидеально. Так что сейчас для меня главное — становиться лучше с каждым днём. Очевидно, у меня был кашель, насморк — всё это неприятное. Надеюсь, пройдёт до Australian Open.
Честно говоря, это тянется уже какое-то время, поэтому удивлена, что симптомы всё ещё остаются. Думаю, я подхватила это от своей дочери. Наверное, это случилось где-то перед сочельником», – приводит слова Осаки The Tennis Gazette.
- 2 января 2026
-
20:33
-
20:22
-
19:55
-
19:22
-
17:14
-
16:52
-
16:37
-
15:45
-
14:48
-
14:08
-
13:44
-
13:28
-
12:56
-
11:50
-
11:16
-
09:30
-
08:35
- 1 января 2026
-
16:14
-
15:25
-
14:55
-
10:58
-
10:16
-
09:48
-
09:34
- 31 декабря 2025
-
23:14
-
18:10
-
17:30
-
17:00
-
16:35
-
16:20
-
14:46
-
13:55
-
13:47
-
13:34
-
13:28