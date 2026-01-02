Радукану — о настрое на сезон-2026: горжусь тем, чего добилась за последний год

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану поделилась настроем на начало сезона-2026, отметив, что проделанная за последний год работа помогла ей обрести стабильность и уверенность в собственных силах.

«В последние недели у меня были хорошие тренировки. Знаю, даже если не всё всегда идёт идеально, мне нужно сохранять стабильность в работе. Именно это больше всего помогло мне в прошлом году, позволило снова получать удовольствие от тенниса и от того процесса, который прохожу сейчас.

Очень горжусь тем, чего добилась за последний год: хорошо работала каждый день, значительно улучшила физическую форму и выдержала нагрузку большого количества матчей. Думаю, в техническом плане я тоже сильно прибавила, а самое главное — наслаждаюсь каждым мгновением, проведённым на корте», – приводит слова Радукану Punto De Break.