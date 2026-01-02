Скидки
Теннис

Мирра Андреева сыграет в парном разряде турнира WTA-500 в Брисбене

Мирра Андреева сыграет в парном разряде турнира WTA-500 в Брисбене
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева примет участие в розыгрыше парного разряда турнира в WTA-500 Брисбене (Австралия). Андреева сыграет в паре с россиянкой Екатериной Александровой, об этом стало известно после проведения жеребьёвки сетки турнира.

В матче первого круга турнира Андреева и Александрова сыграют с дуэтом Чань Хаочин (Китайский Тайбэй)/Цзян Синьюй (Китай).

Ранее 892-я ракетка мира австралийская теннисистка Эллен Перес опубликовала на своей странице в социальной сети заявочный лист парного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2026 у женщин, из которого стало известно, что Мирра не сыграет в паре с Дианой Шнайдер.

Комментарии
