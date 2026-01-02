Руседски высказался о том, сможет ли Синнер выиграть все четыре ТБШ в сезоне-2026

Бывшая четвёртая ракетка мира Грег Руседски поделился мнением, сможет ли итальянец Янник Синнер выиграть все четыре турнира «Большого шлема» в сезоне-2026.

«Думаю ли я, что Янник выиграет все четыре турнира «Большого шлема» в 2026 году? Не вижу, чтобы он смог выиграть все четыре. Однако если он защитит титул на Australian Open и затем заберёт себе «Ролан Гаррос», тогда можно будет снова об этом говорить.

Новак был близок к этому пару лет назад. Он проиграл финал US Open Даниилу Медведеву, не сумев преодолеть последний барьер после победы на трёх первых турнирах. Если кто-то и сможет это сделать, так это Янник.

У него остались отличные воспоминания об Австралии, но настоящий вопрос, сможет ли он восстановиться и покорить Париж», – приводит слова Руседски Tennis World USA.