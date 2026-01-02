«Серьёзное испытание». Рууд — о предстоящей встрече с де Минором на United Cup

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд поделился ожиданиями от предстоящего матча в рамках турнира United Cup – 2026 с австралийцем Алексом де Минором.
«Это, безусловно, будет тяжело. Несколько недель назад у нас была небольшая встреча в Лондоне на турнире UTS — там он был сильнее меня. В прошлом у меня тоже было не так много успешных матчей с ним в туре, я проигрывал ему несколько раз. Это будет серьёзное испытание, настоящая борьба.
Мне всегда приятно смотреть, как он играет здесь, в Австралии. Алекс выходит на корт с такой энергией, будто никогда раньше не бегал, когда выступает дома. Наверняка это будет один из самых сложных соперников, с которым мне предстоит встретиться в этом году.
Я готов к тяжёлому матчу. У меня было много хороших недель для тренировок дома. Посмотрим, смогу ли применить те приёмы и ту мощь, которые мы отрабатывали на тренировках. Но понимаю, будет очень тяжело», – сказал Рууд на пресс-конференции перед стартом турнира.
Турнир United Cup – 2026 проходит в австралийских Перте и Сиднее со 2 по 11 января. В соревнованиях принимают участие сборные Австралии, Аргентины, США, Китая, Бельгии, Канады, Норвегии, Чехии, Греции, Японии, Великобритании, Польши, Германии и Нидерландов.
