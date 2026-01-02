Вавринка рассказал, какие моменты в своей карьере считает самыми тяжёлыми

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка рассказал, какие моменты может считать самыми трудными за время своей профессиональной карьеры.

«Думаю, самые тяжёлые моменты были до больших успехов, когда я был в топ-20, топ-15 и пытался найти способ улучшить результаты и достичь большего. Это были самые трудные моменты в моей карьере», – сказал Вавринка на пресс-конференции перед стартом на турнире United Cup – 2026.

40-летний Вавринка объявил, что завершит карьеру после окончания сезона-2026. Ранее теннисист рассказал, что планирует провести полноценный сезон, а также надеется, что вернётся в топ-100 мирового рейтинга.