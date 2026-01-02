Скидки
Главная Теннис Новости

Коболли: знаю, на что способен. Цель на 2026 год — войти в топ-10 рейтинга ATP

Комментарии

22-я ракетка мира итальянский теннисист Флавио Коболли заявил о цели войти в топ-10 рейтинга ATP по ходу сезона-2026.

«То, как я справился с давлением, которое испытал на Кубке Дэвиса, придало мне уверенности. Знаю, на что способен, моя цель на 2026 год — войти в десятку лучших», — приводит слова Коболли Punto de Break.

В 2025 году спортсмену удалось выиграть два турнира ATP в одиночном разряде: в Бухаресте (Румыния, АТР-250) и Гамбурге (Германия, АТР-500). Он также выходил в четвертьфинал Уимблдона-2025. В конце сезона Коболли вместе с командой Италии одержал победу в финале Кубке Дэвиса — 2025.

