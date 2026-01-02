Скидки
Артюр Фис снялся с Australian Open — 2026 из-за травмы

39-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис объявил о снятии с Australian Open — 2026 из-за продолжающихся проблем со спиной.

«Травмы — это часть жизни для спортсмена высшего уровня. На восстановление уходит столько времени, сколько нужно, это не так уж и серьёзно. Мне 21 год, у меня ещё 10-15 лет в карьере, это не гонка.

С теми ресурсами, которые сейчас вкладываю, могу выигрывать крупные турниры. Всегда говорил, что хочу стать первой ракеткой мира, выигрывать турниры «Большого шлема», и мы хорошо работаем над этим.

Чувствую себя хорошо, спина хорошо заживает. Чтобы вернуться в лучшую форму, нужно много работать. К матчам в Австралии буду немного не в лучшей форме, я бы предпочёл вернуться на 100%», — сказал Фис на своём YouTube-канале.

