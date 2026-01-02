Арина Соболенко попала на обложку журнала Tatler

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко появилась на обложке гонконгской версии журнала Tatler.

Фото: Tatler Hong Kong

Сезон-2026 Соболенко начнёт на турнире категории WTA-500 в Брисбене (Австралия), который пройдёт с 4 по 11 января.

В 2025 году белоруска выиграла US Open, «тысячники» в Майами (США) и Мадриде (Испания), а также «пятисотник» в Брисбене (Австралия). Арина уступила в финалах Australian Open, «Ролан Гаррос» и Итогового турнира.

Соболенко была признана лучшей теннисисткой 2025 года по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Она завоевала эту награду во второй раз подряд.