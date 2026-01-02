«Заслуживает памятника». Глава Федерации тенниса Италии — о Яннике Синнере

Президент Федерации тенниса Италии Анджело Бинаги высказался о критиках четырёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема» итальянца Янника Синнера.

— Президент, вы всё ещё стоите на страже Синнера?

— Его легко защищать за то, что он делает на корте и что говорит вне его. Он нетипичный итальянец, особенно по сравнению с чемпионами из других видов спорта, которые в основном театральны и энергичны. Альберто Томба, Валентино Росси и Марко Пантани были полной противоположностью тому, кем является и хочет быть Янник.

— Почему вы критикуете «низкопробных экспертов»?

— Синнер своими результатами заставил замолчать тех, кто критиковал его. Он заслуживает памятника. Янник ничего в себе не изменил, кроме того, что он побеждает и зарабатывает гораздо больше, — приводит слова Бинаги Corriere dello Sport.