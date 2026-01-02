Скидки
Мария Шарапова показала, как проводит время с сыном

Мария Шарапова показала, как проводит время с сыном
Комментарии

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию со своим сыном Тео.

«Не хотела бы находиться нигде больше, если не в поисках крабов в лужах вместе с тобой», — написала Шарапова.

Фото: Из личного архива Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. За время, проведённое в туре, Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео.

