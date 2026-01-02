Каспер Рууд женился на своей девушке

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд женился на своей избраннице Марии Галлигани. Об этом Eurosport.no сообщила тётя и менеджер спортсмена Тина Фальстер.

Рууд и Галлигани заключили брак в середине декабря 2025 года в Осло (Норвегия). Торжественная часть свадьбы пройдёт позднее.

Мария и Каспер состоят в отношениях уже семь лет. Галлигани является дипломированным психологом, она часто поддерживает Рууда на турнирах. Пара обручилась в ноябре 2024 года, в сентябре 2025-го Каспер и Мария сообщили о скором пополнении в семье, они впервые станут родителями. У пары родится девочка.