Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каспер Рууд женился на своей девушке

Каспер Рууд женился на своей девушке
Комментарии

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд женился на своей избраннице Марии Галлигани. Об этом Eurosport.no сообщила тётя и менеджер спортсмена Тина Фальстер.

Рууд и Галлигани заключили брак в середине декабря 2025 года в Осло (Норвегия). Торжественная часть свадьбы пройдёт позднее.

Мария и Каспер состоят в отношениях уже семь лет. Галлигани является дипломированным психологом, она часто поддерживает Рууда на турнирах. Пара обручилась в ноябре 2024 года, в сентябре 2025-го Каспер и Мария сообщили о скором пополнении в семье, они впервые станут родителями. У пары родится девочка.

Материалы по теме
Фото
Мария Шарапова показала, как проводит время с сыном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android