«Потеря для обеих сторон». Музетти — о распаде тандема Алькарас — Ферреро

Восьмая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился мнением относительно расставания первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса со своим тренером Хуан-Карлосом Ферреро после шести лет работы.

«Это стало полной неожиданностью, я действительно этого не ожидал, особенно на том этапе межсезонья. Думаю, это расставание — потеря для обеих сторон. Не знаю, пострадает ли от этого Карлос. Помню, Янник тоже пережил трудный период, когда ушёл от [Риккардо] Пьятти, сначала у него всё пошло наперекосяк. Алькарас же не начинает с нуля, он продолжает работать с Самуэлем Лопесом, который его уже знает», — приводит слова Музетти We love tennis.