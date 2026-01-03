«Никогда не знаешь, что он сделает». Гауфф призналась, что любит смотреть матчи Медведева

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф назвала игроков, за чьими матчами ей нравится наблюдать. Она упомянула имя российского теннисиста, чемпиона US Open — 2021 Даниила Медведева.
«Конечно, за игрой Янника [Синнера] и Карлоса [Алькараса] довольно интересно наблюдать. Мне нравится смотреть на Даниила, потому что никогда не знаешь, что он сделает на корте», — приводит слова Гауфф Tennis World USA.
Первым турниром Кори Гауфф в 2026 году станет United Cup, который стартовал в австралийском Перте 2 января. Свой первый матч на турнире американка проведёт с аргентинской спортсменкой Соланой Сьеррой.