Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Никогда не знаешь, что он сделает». Гауфф призналась, что любит смотреть матчи Медведева

«Никогда не знаешь, что он сделает». Гауфф призналась, что любит смотреть матчи Медведева
Комментарии

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф назвала игроков, за чьими матчами ей нравится наблюдать. Она упомянула имя российского теннисиста, чемпиона US Open — 2021 Даниила Медведева.

«Конечно, за игрой Янника [Синнера] и Карлоса [Алькараса] довольно интересно наблюдать. Мне нравится смотреть на Даниила, потому что никогда не знаешь, что он сделает на корте», — приводит слова Гауфф Tennis World USA.

Первым турниром Кори Гауфф в 2026 году станет United Cup, который стартовал в австралийском Перте 2 января. Свой первый матч на турнире американка проведёт с аргентинской спортсменкой Соланой Сьеррой.

Материалы по теме
Фото
Мария Шарапова показала, как проводит время с сыном
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android