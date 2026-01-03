Скидки
Главная Теннис Новости

Белинда Бенчич обыграла Леолию Жанжан в матче United Cup

Белинда Бенчич обыграла Леолию Жанжан в матче United Cup
Комментарии

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в матче группового этапа United Cup обыграла 103-ю ракетку мира из Франции Леолию Жанжан со счётом 6:4, 6:2.

United Cup. Группа C
03 января 2026, суббота. 05:10 МСК
Леолия Жанжан
Франция
Леолия Жанжан
Л. Жанжан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Бенчич ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Жанжан четыре эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Греция и Япония выступают в группе E, куда также входит Великобритания.

Сетка United Cup
Календарь United Cup
