Белинда Бенчич обыграла Леолию Жанжан в матче United Cup

11-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич в матче группового этапа United Cup обыграла 103-ю ракетку мира из Франции Леолию Жанжан со счётом 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту. В её рамках Бенчич ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Жанжан четыре эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Греция и Япония выступают в группе E, куда также входит Великобритания.