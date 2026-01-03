Стала известна сетка турнира WTA-500 в Брисбене, где Шнайдер может сыграть с Касаткиной

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В основной сетке заявлены семь россиянок. Турнир пройдёт с 4 по 11 января.

Посев возглавила первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Свой первый матч она проведёт с победительницей встречи между квалифаером и испанкой Кристиной Букшей.

Второй сеяной стала американка Аманда Анисимова. Её соперницей станет та, кто окажется сильнее в матче между квалифаером и австралийкой Кимберли Бирелл.

Турнир WTA-500 в Брисбене. Матчи первого круга с участием россиянок