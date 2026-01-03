Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Брисбене, где Шнайдер может сыграть с Касаткиной

Стала известна сетка турнира WTA-500 в Брисбене, где Шнайдер может сыграть с Касаткиной
Комментарии

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В основной сетке заявлены семь россиянок. Турнир пройдёт с 4 по 11 января.

Посев возглавила первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Свой первый матч она проведёт с победительницей встречи между квалифаером и испанкой Кристиной Букшей.

Второй сеяной стала американка Аманда Анисимова. Её соперницей станет та, кто окажется сильнее в матче между квалифаером и австралийкой Кимберли Бирелл.

Турнир WTA-500 в Брисбене. Матчи первого круга с участием россиянок

  • Анастасия Павлюченкова – Сорана Кырстя (Румыния).
  • Мирра Андреева – Энн Ли (США)/Q (квалифаер).
  • Екатерина Александрова – София Кенин (США)/Q.
  • Людмила Самсонова – Эмерсон Джонс (Австралия)/Татьяна Мария (Германия).
  • Диана Шнайдер – Дарья Касаткина (Австралия)/Анастасия Потапова (Австрия).
  • Анна Блинкова – Q.
  • Джессика Пегула (США) – Анна Калинская/Тереза Валентова (Чехия).
Календарь турнира WTA-500 в Брисбене
Сетка турнира WTA-500 в Брисбене
Материалы по теме
Мирра и Медведев начнут сезон с Брисбена, а впереди — Australian Open. Расписание января
Мирра и Медведев начнут сезон с Брисбена, а впереди — Australian Open. Расписание января
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android