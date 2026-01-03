Стала известна сетка турнира WTA-500 в Брисбене, где Шнайдер может сыграть с Касаткиной
Прошла жеребьёвка хардового турнира категории WTA-500 в Брисбене (Австралия). В основной сетке заявлены семь россиянок. Турнир пройдёт с 4 по 11 января.
Посев возглавила первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Свой первый матч она проведёт с победительницей встречи между квалифаером и испанкой Кристиной Букшей.
Второй сеяной стала американка Аманда Анисимова. Её соперницей станет та, кто окажется сильнее в матче между квалифаером и австралийкой Кимберли Бирелл.
Турнир WTA-500 в Брисбене. Матчи первого круга с участием россиянок
- Анастасия Павлюченкова – Сорана Кырстя (Румыния).
- Мирра Андреева – Энн Ли (США)/Q (квалифаер).
- Екатерина Александрова – София Кенин (США)/Q.
- Людмила Самсонова – Эмерсон Джонс (Австралия)/Татьяна Мария (Германия).
- Диана Шнайдер – Дарья Касаткина (Австралия)/Анастасия Потапова (Австрия).
- Анна Блинкова – Q.
- Джессика Пегула (США) – Анна Калинская/Тереза Валентова (Чехия).
