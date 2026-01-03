Стала известна сетка турнира ATP-250 в Брисбене, где сыграет Даниил Медведев

Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В основной сетке турнира заявлен один россиянин — Даниил Медведев, возглавивший посев турнира. Свой первый матч он проведёт с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем.

Вторым сеяным стал испанец Алехандро Давидович-Фокина. В первом круге он сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.

Теннис. Турнир ATP-250 в Брисбене. Матчи первого круга (частично)