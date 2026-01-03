Стала известна сетка турнира ATP-250 в Брисбене, где сыграет Даниил Медведев
Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В основной сетке турнира заявлен один россиянин — Даниил Медведев, возглавивший посев турнира. Свой первый матч он проведёт с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем.
Вторым сеяным стал испанец Алехандро Давидович-Фокина. В первом круге он сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.
Теннис. Турнир ATP-250 в Брисбене. Матчи первого круга (частично)
- Даниил Медведев – Мартон Фучович (Венгрия).
- Райлли Опелка (США) – Жоао Фонсека (Бразилия).
- Александар Вукич (Австралия, WC) – Фрэнсис Тиафо (США).
- Иржи Легечка (Чехия) – Томаш Махач (Чехия).
- Валантен Вашеро (Монако) – Себастьян Корда (США).
- Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Лёнер Тьен (США).
- Брэндон Накашима (США) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
