Стала известна сетка турнира ATP-250 в Брисбене, где сыграет Даниил Медведев
Состоялась жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 в Брисбене (Австралия). В основной сетке турнира заявлен один россиянин — Даниил Медведев, возглавивший посев турнира. Свой первый матч он проведёт с венгерским спортсменом Мартоном Фучовичем.

Вторым сеяным стал испанец Алехандро Давидович-Фокина. В первом круге он сыграет с американцем Брэндоном Накашимой.

Теннис. Турнир ATP-250 в Брисбене. Матчи первого круга (частично)

  • Даниил Медведев – Мартон Фучович (Венгрия).
  • Райлли Опелка (США) – Жоао Фонсека (Бразилия).
  • Александар Вукич (Австралия, WC) – Фрэнсис Тиафо (США).
  • Иржи Легечка (Чехия) – Томаш Махач (Чехия).
  • Валантен Вашеро (Монако) – Себастьян Корда (США).
  • Камило Уго Карабельи (Аргентина) – Лёнер Тьен (США).
  • Брэндон Накашима (США) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания).
Календарь турнира ATP-250 в Брисбене
Сетка турнира ATP-250 в Брисбене
