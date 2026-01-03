Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

40-летний Стэн Вавринка победил игрока топ-30 в матче United Cup

40-летний Стэн Вавринка победил игрока топ-30 в матче United Cup
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (157-я ракетка мира) обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (29-е место в рейтинге) в матче группового этапа турнира United Cup. Встреча продлилась 3 часа 18 минут и завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу Вавринки.

United Cup. Группа C
03 января 2026, суббота. 07:05 МСК
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 5 6 5
5 		7 7 7 7
         
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

В ходе встречи Риндеркнеш подал навылет 17 раз, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Вавринка сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Ранее швейцарка Белинда Бенчич оказалась сильнее француженки Леолии Жанжан (6:2, 6:4).

United Cup. Группа C
03 января 2026, суббота. 05:10 МСК
Леолия Жанжан
Франция
Леолия Жанжан
Л. Жанжан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Белинда Бенчич
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Швейцария и Франция находятся в группе С, в которую также входит Италия.

Сетка турнира United Cup
Материалы по теме
Мирра и Медведев начнут сезон с Брисбена, а впереди — Australian Open. Расписание января
Мирра и Медведев начнут сезон с Брисбена, а впереди — Australian Open. Расписание января
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android