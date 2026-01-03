40-летний Стэн Вавринка победил игрока топ-30 в матче United Cup

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», 40-летний швейцарский теннисист Стэн Вавринка (157-я ракетка мира) обыграл представителя Франции Артура Риндеркнеша (29-е место в рейтинге) в матче группового этапа турнира United Cup. Встреча продлилась 3 часа 18 минут и завершилась со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) в пользу Вавринки.

В ходе встречи Риндеркнеш подал навылет 17 раз, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. Вавринка сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи.

Ранее швейцарка Белинда Бенчич оказалась сильнее француженки Леолии Жанжан (6:2, 6:4).

На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Швейцария и Франция находятся в группе С, в которую также входит Италия.