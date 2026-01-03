Скидки
Появилась сетка турнира ATP-250 в Гонконге, где сыграют Рублёв и Хачанов

Прошла жеребьёвка хардового турнира категории ATP-250 в Гонконге. В основную сетку соревнований заявлены два россиянина — Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Турнир стартует 5 января.

Посев возглавил итальянский теннисист Лоренцо Музетти, который проведёт первый матч с победителем встречи между аргентинцем Томасом Этчеверри и французом Валентеном Руае.

Вторым по посеву стал казахстанский спортсмен Александр Бублик, который начнёт турнир игрой с победителем матча между нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом и квалифаером.

Теннис. Турнир ATP-250 в Гонконге. Матчи первого круга (частично)

  • Лоренцо Музетти (Италия) -- Томас Этчеверри (Аргентина)/Валентен Руае (Франция).
  • Андрей Рублёв — У Ибин (Китай)/Фабиан Марожан (Венгрия).
  • Карен Хачанов — Q(квалифаер)/Q.
  • Лоренцо Сонего (Италия) — Рэи Сакамото (Япония).
  • Александр Бублик (Казахстан) — Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды)/Q.
Сетка турнира ATP-250 в Гонконге
Комментарии
