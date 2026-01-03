«Не смотрела». Швёнтек — о «Битве полов» между Соболенко и Кирьосом

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек заявила, что не проявила особого интереса к «Битве полов» между Ариной Соболенко и Ником Кирьосом.

«Не смотрела, потому что меня такое не интересует. Это было выставочное мероприятие, шоу, которое привлекло большое внимание, но у этого не было ничего общего с какими-либо социальными изменениями или чем-то важным, что могло бы оказать влияние на женский теннис. Они взяли то же название, что и было у матча с участием Билли Джин Кинг в 1973 году, но не более.

Женский теннис существует отдельно. У нас есть выдающиеся истории. Нам не надо сравнивать себя с мужским теннисом.

Не думаю, что в таких матчах должна быть конкуренция – наоборот, такие мероприятия, как United Cup, объединяют теннис, и фанаты WTA и ATP могут с большим ажиотажем смотреть такие турниры», — сказала Швёнтек на пресс-конференции United Cup.