Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не смотрела». Швёнтек — о «Битве полов» между Соболенко и Кирьосом

«Не смотрела». Швёнтек — о «Битве полов» между Соболенко и Кирьосом
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек заявила, что не проявила особого интереса к «Битве полов» между Ариной Соболенко и Ником Кирьосом.

«Не смотрела, потому что меня такое не интересует. Это было выставочное мероприятие, шоу, которое привлекло большое внимание, но у этого не было ничего общего с какими-либо социальными изменениями или чем-то важным, что могло бы оказать влияние на женский теннис. Они взяли то же название, что и было у матча с участием Билли Джин Кинг в 1973 году, но не более.

Женский теннис существует отдельно. У нас есть выдающиеся истории. Нам не надо сравнивать себя с мужским теннисом.

Не думаю, что в таких матчах должна быть конкуренция – наоборот, такие мероприятия, как United Cup, объединяют теннис, и фанаты WTA и ATP могут с большим ажиотажем смотреть такие турниры», — сказала Швёнтек на пресс-конференции United Cup.

Материалы по теме
«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир
«Успех всего спорта». Соболенко уступила Кирьосу в «Битве полов», но изумила теннисный мир
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android