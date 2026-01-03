«Я всегда была рядом». Соболенко — о Бадосе перед выступлением в парном разряде Брисбена

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», лидер рейтинга WTA белорусская теннисистка Арина Соболенко выступит в парном разряде с испанкой Паулой Бадосой на турнире в Брисбене (Австралия).

«Сабадоса вернулась, так что на корте будет очень весело. Для меня тоже было тяжёлое время: видеть, как Паула страдает, и я всегда была рядом. Мы много разговаривали. Я старалась дать ей самые лучшие советы, всегда была рядом. Если она хотела поговорить — я была рядом. Если ей что-то было нужно — я была рядом. Дала ей контакты хорошего физиотерапевта. Я очень надеюсь, что она сможет вернуться на свой уровень. Я просто хочу убедиться, что её тело защищено, что оно сильное и готово», — заявила Соболенко в интервью пресс-службе турнира.