Каспер Рууд уверенно обыграл Алекса де Минора на групповом этапе United Cup — 2025
Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл австралийца Алекса де Минора, занимающего седьмую строчку в мировом рейтинге, в рамках группового этапа командного турнира United Cup – 2025. Встреча Рууда и де Минора завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу норвежца.
United Cup. Группа D
03 января 2026, суббота. 13:00 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Каспер Рууд
К. Рууд
Встреча Рууда и де Минора продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Каспер шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Алекса два эйса, восемь двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.
Сборные Австралии и Норвегии представляют группу D. В неё также входит команда Чехии.
