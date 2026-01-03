Скидки
Каспер Рууд уверенно обыграл Алекса де Минора на групповом этапе United Cup — 2025

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», 12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд обыграл австралийца Алекса де Минора, занимающего седьмую строчку в мировом рейтинге, в рамках группового этапа командного турнира United Cup – 2025. Встреча Рууда и де Минора завершилась со счётом 6:3, 6:3 в пользу норвежца.

United Cup. Группа D
03 января 2026, суббота. 13:00 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Каспер Рууд
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд

Встреча Рууда и де Минора продлилась 1 час и 34 минуты. В её рамках Каспер шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Алекса два эйса, восемь двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Сборные Австралии и Норвегии представляют группу D. В неё также входит команда Чехии.

