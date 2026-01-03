Тейлор Фриц проиграл Баэсу в матче группового этапа United Cup — 2026
Шестая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц потерпел поражение в рамках группового этапа United Cup — 2026. В матче группы А он уступил представителю Аргентины Себастьяну Баэсу — 6:4, 5:7, 4:6.
United Cup. Группа A
03 января 2026, суббота. 13:15 МСК
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|4
|
|7
|6
Себастьян Баэс
С. Баэс
Теннисисты провели на корте 2 часа 33 минуты. За это время Фриц подал 23 эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Баэса четыре эйса, ни одной двойной ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
По итогам двух матчей Аргентина одержала вторую победу в рамках группы А на United Cup — 2025 и гарантировала себе первую строчку. США поборется с Испанией за второе место в группе.
