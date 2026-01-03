Рыбакина: победа на турнире «Большого шлема» — моя цель

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира 26-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась целями на предстоящий сезон-2026.

«Всё дело в стабильности. Мне кажется, я всегда могу показать хорошую игру, но стабильности иногда бывает недостаточно. В прошлом году у меня тоже были трудности. Поэтому я рада, что сейчас здорова, и это лишь вопрос времени. Надеюсь, мы сможем продолжить работать в таком же духе и я достигну своих целей. Это может произойти рано или поздно, однако я определённо стараюсь над этим работать. Да, посмотрим, что будет, победа на турнире «Большого шлема» — моя цель. Надеюсь, что добьюсь её», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Елена Рыбакина в данный момент находится в Брисбене, Австралия, где с 4 по 11 января пройдёт турнир категории WTA-500.