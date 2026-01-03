Кори Гауфф одержала победу в матче на United Cup, отдав сопернице два гейма
Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф победила в матче группового этапа United Cup. Со счётом 6:1, 6:1 она оказалась сильнее 66-го номера рейтинга из Аргентины Соланы Сьерры.
United Cup. Группа A
03 января 2026, суббота. 16:10 МСК
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
Солана Сьерра
С. Сьерра
Встреча в группе А продолжалась 57 минут. За это время Гауфф ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Сьерры два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Греция и Япония выступают в группе E, куда также входит Великобритания.
