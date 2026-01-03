Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф — Солана Сьерра, результат матча 3 января 2026, счет 2:0, групповой этап United Cup

Кори Гауфф одержала победу в матче на United Cup, отдав сопернице два гейма
Кори Гауфф
Комментарии

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф победила в матче группового этапа United Cup. Со счётом 6:1, 6:1 она оказалась сильнее 66-го номера рейтинга из Аргентины Соланы Сьерры.

United Cup. Группа A
03 января 2026, суббота. 16:10 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Солана Сьерра
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра

Встреча в группе А продолжалась 57 минут. За это время Гауфф ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Сьерры два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

На Unted Cup выступают команды, представляющие 18 стран. Все страны-участницы разбиты на шесть групп. Греция и Япония выступают в группе E, куда также входит Великобритания.

Календарь United Cup
Сетка United Cup
Материалы по теме
Тейлор Фриц проиграл Баэсу в матче группового этапа United Cup — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android