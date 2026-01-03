Известна сетка турнира ATP-250 в Гонконге в парном разряде, где сыграют Рублёв и Хачанов

Прошла жеребьёвка турнира категории ATP-250 в Гонконге в парном разряде. В основной сетке соревнований сыграют россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. На старте они встретятся с чешскими теннисистами Петром Ноузой и Патриком Риклем.

Первыми сеяными являются Сандер Арендс и Ромен Арнеодо. В первом круге они сыграют с Василем Кирковым и Бартом Стивенсом. Вторые сеяные Александер Эрлер и Роберт Галлоуэй на старте соревнований сразятся с парой Рэй Хо и Хендрик Ебенс. Итальянцы Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего выступят против Миомира Кецмановича и Александра Мюллера.

Турнир ATP-250 в Гонконге в парном разряде пройдёт с 5 по 11 января. Действующими чемпионами являются Сандер Арендс и Люк Джонсон. В прошлогоднем финале они обыграли Рублёва и Хачанова со счётом 7:5, 4:6, 1:0 [10:7].