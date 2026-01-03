Гауфф опубликовала пост по случаю Нового года

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф поделилась с подписчиками фотографиями на своих страницах в социальных сетях. Спортсменка таким образом отреагировала на начало нового календарного года.

Кори Гауфф Фото: из личного архива Кори Гауфф

«Новый год, то же давление», — написала в социальных сетях Гауфф.

Ранее американка победила в матче группового этапа United Cup. Со счётом 6:1, 6:1 она оказалась сильнее 66-го номера рейтинга из Аргентины Соланы Сьерры. Встреча в группе А продолжалась 57 минут. За это время Гауфф ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.