Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гауфф опубликовала пост по случаю Нового года

Гауфф опубликовала пост по случаю Нового года
Кори Гауфф
Комментарии

Американская теннисистка третья ракетка мира Кори Гауфф поделилась с подписчиками фотографиями на своих страницах в социальных сетях. Спортсменка таким образом отреагировала на начало нового календарного года.

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

Кори Гауфф

Кори Гауфф

Фото: из личного архива Кори Гауфф

«Новый год, то же давление», — написала в социальных сетях Гауфф.

Ранее американка победила в матче группового этапа United Cup. Со счётом 6:1, 6:1 она оказалась сильнее 66-го номера рейтинга из Аргентины Соланы Сьерры. Встреча в группе А продолжалась 57 минут. За это время Гауфф ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Материалы по теме
Кори Гауфф одержала победу в матче на United Cup, отдав сопернице два гейма
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android