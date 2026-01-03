«Не принимаю советов от таких людей». Ник Кирьос ответил на критику Грега Руседски

Австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на критику бывшей четвёртой ракетки мира Грега Руседски по поводу своего возможного участия на Australian Open. Ранее 52-летний британец заявил, что не стал бы давать спортсмену специальное приглашение на соревнования в Мельбурне из-за его физического состояния.

«Скажите мне, когда в последний раз Грег собирал полные стадионы по всему миру. Я не принимаю советов от таких людей», — приводит слова Кирьоса We love tennis.

Ранее, 28 декабря, состоялся матч «Битвы полов» между Соболенко и Кирьосом, победу в котором одержал австралиец со счётом 6:3, 6:3. Теперь Ник планирует выступить на соревнованиях в Брисбене.