Циципас: у каждого есть та единственная натяжка струн, которая однажды испортила ему жизнь

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 36-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал пост, где высказался об одной из самых раздражающих вещей в теннисе.

«У каждого теннисиста есть та единственная натяжка струн, которая однажды испортила ему жизнь», — написал Циципас в социальных сетях.

В сезоне-2025 27-летний Циципас взял турнир ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На турнирах «Большого шлема» Стефанос в первом круге проиграл на Australian Open и Уимблдоне, а на «Ролан Гаррос» и US Open дошёл до второго круга. В октябре греческий теннисист сыграл один матч на выставочном соревновании Six Kings Slam в Саудовской Аравии. На турнире он уступил итальянцу Яннику Синнеру и получил призовые в размере $ 1,5 млн. В сезоне-2026 Циципас на United Cup одолел японца Синтаро Мочизуки со счётом 6:3, 6:4.