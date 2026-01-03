Винус Уильямс сыграет с Элиной Свитолиной в парном разряде турнира в Окленде

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс заявилась в парный разряд турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Там она сыграет с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной. В первом круге соревнований тандем встретится с Александрой Эалой (Филиппины) и Ивой Йович (США).

Турнир в Окленде пройдёт с 5 по 11 января. Винус также выйдет на корт в одиночном разряде. Там на старте ей попалась польская теннисистка Магда Линетт.

Ранее стала известно, что Винус Уильямс получила уайлд-кард в основную сетку Australian Open — 2026.