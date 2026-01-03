Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс сыграет с Элиной Свитолиной в парном разряде турнира в Окленде

Винус Уильямс сыграет с Элиной Свитолиной в парном разряде турнира в Окленде
Винус Уильямс и Элина Свитолина
Комментарии

Семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс заявилась в парный разряд турнира WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Там она сыграет с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной. В первом круге соревнований тандем встретится с Александрой Эалой (Филиппины) и Ивой Йович (США).

Турнир в Окленде пройдёт с 5 по 11 января. Винус также выйдет на корт в одиночном разряде. Там на старте ей попалась польская теннисистка Магда Линетт.

Ранее стала известно, что Винус Уильямс получила уайлд-кард в основную сетку Australian Open — 2026.

Календарь турнира в Окленде
Сетка турнира в Окленде
Материалы по теме
Фото
Гауфф опубликовала пост по случаю Нового года
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android