Риндеркнеш раскрыл, проводил ли он перед сезоном-2026 совместные тренировки с Вашеро

Французский теннисист 29-я ракетка мира Артур Риндеркнеш высказался по поводу взаимодействия со своим двоюродным братом из Монако Валантеном Вашеро (31-й номер рейтинга). Он отметил, что не тренировался с ним перед сезоном-2026.

«Вторая половина сезона получилась потрясающей, и я хочу продолжать расти как теннисист и получать удовольствие от игры в этом году.

Нет, в это межсезонье я ни одного дня не тренировался со своим двоюродным братом», — приводит слова Риндеркнеша Punto de Break.

Вашеро и Риндеркнеш сошлись друг против друга в финале «Мастерса» в Шанхае. Победу в той встрече одержал монегасский теннисист. Счёт — 4:6, 6:3, 6:3.