Сербский журналист: Новак Джокович не завершит карьеру внезапно, как Рафаэль Надаль

Сербский журналист Саша Озмо высказался насчёт возможного завершения карьеры 24-кратным победителем ТБШ Новаком Джоковичем. Его соотечественник не уйдёт из спорта внезапно, как это сделал испанец Рафаэль Надаль, считает журналист.

«Зная Новака, он сделает всё возможное, чтобы устроить прощальный тур — возможно, посетит места, где не так часто играл, а также турниры, которые были для него любимыми. Не думаю, что это будет целый год, условно «прощальный сезон», как у Коби Брайанта, но несколько турниров он сыграет. Это точно не будет резкое решение.

Новак уже давно говорит, что именно турниры «Большого шлема» мотивируют его больше всего [продолжать карьеру], и это так. Однако есть и другие факторы.

Мне кажется, Новак уже начал смиряться с мыслью, что он, вероятно, больше не сможет выиграть ещё один «Шлем». Мы видели это в его словах после Уимблдона и US Open. Да, это остаётся источником мотивации, но не обязательно ключевым. Думаю, главным фактором для него при игре после 40 лет будет состояние тела. Если организм выдержит и он сможет играть на этом уровне, оставаясь теннисистом в топ-5, — тогда да. Однако если он начнёт вылетать на «Шлемах» во втором или третьем круге, это может стать катализатором решения уйти раньше. Посмотрим — в прошлом году он выглядел довольно хорошо», — приводит слова Озмо Daily Express.

Ранее Джокович выразил намерение продолжить карьеру до ОИ-2028.