Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану: очень горжусь тем, чего добилась за последний год

Эмма Радукану: очень горжусь тем, чего добилась за последний год
Эмма Радукану
Комментарии

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своём прогрессе за 2025 год. Она перечислила зоны, в которых у неё произошёл рост.

«В последние недели у меня были хорошие тренировки. Я понимаю, что не всегда всё будет идеально, но важно сохранять стабильность в работе. Именно это больше всего помогло мне в прошлом году, и я снова начала получать удовольствие и от тенниса и от самого процесса, в котором сейчас нахожусь.

Очень горжусь тем, чего добилась за последний год: ежедневной работой, серьёзным улучшением физического состояния и тем, что смогла выдержать нагрузку от большого количества матчей. Думаю, я значительно прибавила и в техническом плане. Самое главное — я наслаждаюсь каждым мгновением, проведённым на корте», — приводит слова Радукану Punto de Break.

Материалы по теме
Винус Уильямс сыграет с Элиной Свитолиной в парном разряде турнира в Окленде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android