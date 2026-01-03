Эмма Радукану: очень горжусь тем, чего добилась за последний год

Чемпионка US Open — 2021, 29-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о своём прогрессе за 2025 год. Она перечислила зоны, в которых у неё произошёл рост.

«В последние недели у меня были хорошие тренировки. Я понимаю, что не всегда всё будет идеально, но важно сохранять стабильность в работе. Именно это больше всего помогло мне в прошлом году, и я снова начала получать удовольствие и от тенниса и от самого процесса, в котором сейчас нахожусь.

Очень горжусь тем, чего добилась за последний год: ежедневной работой, серьёзным улучшением физического состояния и тем, что смогла выдержать нагрузку от большого количества матчей. Думаю, я значительно прибавила и в техническом плане. Самое главное — я наслаждаюсь каждым мгновением, проведённым на корте», — приводит слова Радукану Punto de Break.