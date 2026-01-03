Скидки
«Это даёт больше мотивации». Елена Рыбакина — о давлении перед сезоном-2026

Комментарии

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира 26-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, испытывает ли она давление перед стартом сезона-2026.

— У вас был отличный сезон в прошлом году, но уже сейчас многие прогнозируют вам большой успех в этом году. Как это ощущается? Это какое-то давление или это то, что вы уже запланировали для себя?
— Ну, конечно, я хочу выступать лучше каждый сезон. Рада, что в прошлом году не начала хорошо, однако закончила довольно сильно, так что это даёт уверенность. Даже если у вас мало времени поработать над некоторыми вещами, вы всё равно можете улучшиться. Так что это определённо даёт больше мотивации, и да, конечно, я постараюсь сделать всё возможное в этом сезоне. Самое важное — оставаться здоровой, играть от начала до конца. Цель всегда одна: быть здоровой, счастливой, конечно тоже, но да, выигрывать большие титулы, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

