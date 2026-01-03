Рыбакина — о соперницах в Брисбене: у нас всего два турнира WTA-500, которые такие сильные

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира 26-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о соперницах на турнире WTA-500 в Брисбене (Австралия).

«Это сильный турнир. Думаю, у нас всего два турнира категории WTA-500 в году, которые такие сильные. Всегда непросто начинать сезон. Ты только из предсезонки, много работал. Думаю, неважно, как ты начнёшь этот турнир. Конечно, хочешь выступить хорошо, но самое важное — показать хороший теннис потом, и конечно, «Шлем». Мы проделали довольно хорошую работу. Конечно, не идеально, всегда можем сделать лучше. У меня тоже были проблемы, так что пришлось взять несколько дней отдыха, больше восстановления», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Помимо Рыбакиной, на соревнованиях в Брисбене сыграют шесть теннисисток из топ-10 мирового рейтинга: Арина Соболенко (первая в рейтинге), Аманда Анисимова (4), Джессика Пегула (6), Мэдисон Киз (7), Мирра Андреева (9) и Екатерина Александрова (10).