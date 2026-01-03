«Хорошо знаю корты». Елена Рыбакина — об условиях на турнире в Брисбене

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира 26-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об условиях перед стартом турнира WTA-500 в Брисбене (Австралия).

— У вас выдающийся рекорд в Австралии. Вы явно любите условия и покрытие. Особенно в Брисбене, где вы выиграли титул два года назад. Добавляет ли это немного уверенности, когда вы возвращаетесь в место, где вы так хорошо выступали?

— Да, определённо. Я хорошо знаю корты, условия. Здесь довольно быстро. Так что мне это очень нравится, плюс у нас есть крыша, которая помогает на нескольких кортах. Так что, да, всегда наслаждаюсь временем здесь. Думаю, корты, поскольку они быстрые, хороши для моей игры, так что я просто с нетерпением жду начала.

— Это покрытие, условия, тот факт, что вы приезжаете из зимы Северного полушария – что именно вам нравится в игре в Австралии в начале года?

— Думаю, мы немного устали от постоянной работы и тренировок, так что наконец-то хотим начать играть настоящие матчи. Большая разница по сравнению с тем, чтобы работать с утра до вечера пару недель подряд. Так что чувствуешь себя более мотивированным, свежим, по крайней мере в уме. Да, я люблю Австралию. Всегда положительные воспоминания, очень хорошие. Всегда рада приехать и начать сезон здесь, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.