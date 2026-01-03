Стефанос Циципас рассказал, когда задумался об уходе из тенниса

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 36-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высказался по поводу завершения спортивной карьеры. Об этом он думал после травмы спины, которую получил в сезоне-2025.

«В течение года бывали моменты, когда я спрашивал себя: «Зачем я это делаю и зачем подвергаю свой организм такой боли?»

Боль — не самое приятное ощущение для спортсмена, особенно когда она постоянно возвращается и не отпускает.

Я действительно очень испугался после поражения на US Open из-за спины, потому что два дня не мог ходить. Когда с тобой происходят такие вещи, ты начинаешь переосмысливать будущее своей карьеры», — приводит слова Циципаса Tennis.com.