Главная Теннис Новости

«Не ожидала многого». Рыбакина — об уверенности после победы на Итоговом турнире WTA

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира 26-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, насколько победа на Итоговом турнире WTA повлияла на её уверенность.

— Вы говорили, как сильно хотите выигрывать большие титулы. Насколько значимой была эта победа на Итоговом турнире WTA для вашей собственной уверенности и чтобы остальной тур знал, что вы снова на вершине и боретесь?
— Ну да, я не ожидала многого, приехав в Эр-Рияд, потому что много играла в Китае и приехала в последний момент. Просто шла матч за матчем. Но это привело к такому результату, которым я очень довольна.

Как я сказала, в это минимальное время, что у нас было, конец сезона, мы устали, однако всё равно смогли улучшить некоторые вещи, мою форму. Была очень сосредоточена. Так что думаю, это большое достижение, и просто хочу пронести это через весь сезон, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

