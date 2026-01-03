Елена Рыбакина высказалась о физическом состоянии перед турниром в Брисбене

Чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира 26-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о физическом состоянии перед стартом турнира WTA-500 в Брисбене, Австралия.

— Вы упомянули раньше, что у вас были проблемы в межсезонье и пришлось взять время на отдых. Что это были за проблемы и как вы себя чувствуете сейчас?

— Сейчас я чувствую себя лучше, но немного мучусь с ногой. Это уже пару сезонов, просто то лучше, то хуже. Мы пытаемся это контролировать. Некоторые недели лучше, некоторые — хуже. Пока всё в порядке, рада, что не усугубилось, и мы просто продолжаем работать, — сказала Рыбакина на пресс-конференции.