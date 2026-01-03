Скидки
Теннис

Известна сетка турнира WTA-250 в Окленде, где сыграет Винус Уильямс

Известна сетка турнира WTA-250 в Окленде, где сыграет Винус Уильямс
Комментарии

Прошла жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). В основной сетке соревнований не заявлено ни одной российской теннисистки, но выступит семикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира 45-летняя американская теннисистка Винус Уильямс. На старте соревнований она сыграет с Магдой Линетт из Польши.

Сетка турнира в Окленде

Первой сеяной является украинская спортсменка Элина Свитолина. В первом круге она сразится с бывшей россиянкой Варварой Грачёвой. Вторая сеяная — американка Эмма Наварро — встретится с Франческой Джонс из Великобритании.

Турнир в Окленде пройдёт с 5 по 11 января. Действующая чемпионка — Клара Таусон из Дании.

