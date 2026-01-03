Скидки
Турнир WTA-500 в Брисбене: расписание матчей на 4 января

Анастасия Павлюченкова
Комментарии

Завтра, 4 января, в Брисбене, Австралия, стартует первый соревновательный день хардового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого круга, которые начнутся ночью по московскому времени. На корт выйдет россиянка Анастасия Павлюченкова.

Турнир WTA-250 в Брисбене. Расписание на 4 января (время — московское):

4:00. Эмилиана Аранго (Колумбия) — Маккартни Кесслер (США);
4:00. Эльза Жакемо (Франция) — Айла Томлянович (Австралия, WC);
5:00. Дарья Касаткина (Австралия) — Анастасия Потапова (Австрия);
5:30. Сорана Кырстя (Румыния) — Анастасия Павлюченкова (Россия);
7:00. Софья Кенин (США) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q);
8:30. Жаклин Кристиан (Румыния) — Мари Боузкова (Чехия).

Календарь турнира в Брисбене
Сетка турнира в Брисбене
