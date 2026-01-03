Скидки
Главная Теннис Новости

Тейлор Фриц — о поражении на United Cup: я реально не мог делать то, что хотел

Американский теннисист шестая ракетка мира Тейлор Фриц высказался о проигрыше в матче с аргентинцем Себастьяном Баэсом в рамках United Cup. Американец уступил со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

United Cup. Группа A
03 января 2026, суббота. 13:15 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 4
4 		7 6
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

«Это не тот вариант, которым я хочу начинать год. Было заметно, что я немного не в форме. Он прибавил, особенно в третьем сете, но и в некоторых моментах – во втором. Первый сет для нас обоих был не очень хорошим: оба наделали ошибок. В конце первого я победил, потому что отправлял мячи в корт, а он ошибался. Потом он начал сводить к нулю свои ошибки, действовал весьма стабильно, однако при этом задавал темп и атаковал.

У меня было ощущение, что мяч летит ко мне сам. Я не чувствовал контроль, который хотел, когда пытался быть агрессивным. Реально не мог делать то, что хотел. Потом у меня было несколько геймов с очень плохой подачей. Он играл надёжно, а мне было трудно одолеть его с задней линии. Мои неудачные геймы на подаче дорого обошлись», — сказал Фриц на пресс-конференции.

Новости. Теннис
