Тейлор Фриц — о поражении на United Cup: я реально не мог делать то, что хотел

Американский теннисист шестая ракетка мира Тейлор Фриц высказался о проигрыше в матче с аргентинцем Себастьяном Баэсом в рамках United Cup. Американец уступил со счётом 6:4, 5:7, 4:6.

«Это не тот вариант, которым я хочу начинать год. Было заметно, что я немного не в форме. Он прибавил, особенно в третьем сете, но и в некоторых моментах – во втором. Первый сет для нас обоих был не очень хорошим: оба наделали ошибок. В конце первого я победил, потому что отправлял мячи в корт, а он ошибался. Потом он начал сводить к нулю свои ошибки, действовал весьма стабильно, однако при этом задавал темп и атаковал.

У меня было ощущение, что мяч летит ко мне сам. Я не чувствовал контроль, который хотел, когда пытался быть агрессивным. Реально не мог делать то, что хотел. Потом у меня было несколько геймов с очень плохой подачей. Он играл надёжно, а мне было трудно одолеть его с задней линии. Мои неудачные геймы на подаче дорого обошлись», — сказал Фриц на пресс-конференции.